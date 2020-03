Extra traumahelikopter voor vervoer patiënten intensive care

NIJMEGEN - Vanaf dinsdag vliegt vanaf de militaire vliegbasis in het Brabantse Volkel een vijfde traumahelikopter. Daartoe is besloten omdat het aantal patiënten dat intensieve zorg nodig heeft snel groeit door de coronacrisis. De traumahelikopter vervoert intensivecare-patiënten snel naar ziekenhuizen in heel Nederland en ontlast daarmee ook het medisch wegvervoer, aldus het academische Radboudumc in Nijmegen maandag.