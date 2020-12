Witte Huis extra grondig gereinigd voordat Biden intrekt

Normaliter wordt het Witte Huis schoongemaakt tijdens de enkele uren waarin de inauguratieceremonie plaatsvindt. Deze keer zullen onder meer ook de tapijten een dieptereiniging krijgen, als ze überhaupt niet worden vervangen, meldde CNN vrijdag. De ambtelijke overheidsdienst GSA gaat over de schoonmaakplannen voor het Witte Huis.

In het Witte Huis zijn meerdere uitbraken van het coronavirus geweest. Onder anderen president Trump, zijn vrouw Melania, zijn zoon Barron en tal van medewerkers zijn positief getest op het longvirus dat in de VS al bijna 300.000 personen het leven heeft gekost.

In openbare ruimtes in het Witte Huis wordt al extra schoongemaakt. De schoonmakers gaan daar in beschermende kleding met sproeiers te werk. Deze procedures zullen voorafgaand aan de overdracht waarschijnlijk worden uitgebreid naar het woongedeelte, zei de medewerker van het Witte Huis.

De ambtszetel van de Amerikaanse president bestrijkt zo’n zo’n 5110 vierkante meter, verdeeld over zes verdiepingen. Het Witte Huis telt 132 vertrekken waarvan 16 slaapkamers en 35 badkamers, 412 deuren, 147 ramen, 28 haarden, 8 trappenhuizen en minstens 3 liften.

De 78-jarige Biden heeft gedurende de gehele verkiezingscampagne grote voorzichtigheid tegen besmettingsgevaar in acht genomen en Amerikanen vaak opgeroepen om afstand te houden, mondkapjes te dragen en waar mogelijk thuis te blijven. President Trump daarentegen organiseerde massale campagnebijeenkomsten waar hij en zijn aanhangers geen mondkapjes droegen en evenmin afstand van elkaar hielden. Na een bijeenkomst in de Rozentuin van het Witte Huis ter viering van de installatie van de hoge rechter Amy Coney Barrett bleken veel hooggeplaatste aanwezigen, onder wie meerdere Republikeinse senatoren, te zijn besmet.