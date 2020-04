Man raakt in paniek tijdens straaljagervlucht en activeert per ongeluk schietstoel

De 64-jarige man, die bij een niet genoemde Franse wapenfabrikant werkt, mocht bij hoge uitzondering mee op een vlucht in een straaljager. Hij was bij het instappen al zo zenuwachtig dat er een hartslag van ongeveer 140 gemeten werd.

Eenmaal in de lucht raakte hij vervolgens zo in paniek dat hij wild om zich heen greep en aan de eerste de beste hendel trok. En bleek dat nou net de hendel voor de schietstoel te zijn... Op zo’n 400 meter boven de grond werd de man gelanceerd. Met zijn parachute landde hij in een weiland. De man en de piloot raakten wonder boven wonder slechts lichtgewond. De piloot wist het toestel veilig aan de grond te krijgen.

Het incident vond vorig jaar maart al plaats, maar komt nu naar buiten, omdat er een eerste rapport is gepubliceerd. Daaruit blijkt dat het veel slechter met de man af had kunnen lopen. Zo bereikten de resultaten van het medisch onderzoek, waarin stond dat hij de G-krachten niet aan zou kunnen, de piloot niet door een computerstoring. Ook viel de helm van de passagier af toen de schietstoel gelanceerd werd en zat zijn veiligheidsriem tijdens de vlucht niet goed vast.

Al met al was de korte vlucht een duur geintje; het repareren van de schietstoel kost alleen al zo’n 100.000 tot 200.000 euro.