Merkels CDU stemt in met grote coalitie

Bondskanselier Angela Merkel verdedigde voor de stemming het resultaat van de onderhandelingen met de SPD en vroeg haar partijgenoten om steun. „We hebben hard gevochten, we moesten compromissen sluiten, maar we hebben ook veel binnengehaald”, zei de CDU-leidster. Ze kondigde in eigen kring vernieuwingen aan. „De verliezen sporen ons aan de juiste antwoorden te geven op zorgen en onvrede.”

Annegret Kramp-Karrenbauer is de nieuwe algemeen secretaris van de partij. De 55-jarige premier van Saarland volgt Peter Tauber op, die de functie om gezondheidsredenen opgaf. Ze geldt binnen de CDU als een mogelijke kandidaat voor de opvolging van Merkel over vier jaar. ’AKK’, zoals ze vaak wordt aangeduid, heeft onder meer de opdracht een breed partijdebat te organiseren dat moet resulteren in een nieuw beginselprogramma. Het oude dateert uit 2007.