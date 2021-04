Sprong in vaccinatiegraad: opeens van 3,2 naar 3,9 miljoen prikken

In de aanpassing zijn achterstanden weggewerkt. Sinds afgelopen zondag was het cijfer niet meer bijgewerkt, terwijl er wel twee volle dagen is geprikt. Sinds de prikpauze met AstraZeneca onder mensen onder de 60 jaar waren ook die vaccinaties niet meer meegeteld.

Bovendien werd er tot nu toe van uit gegaan dat huisartsen zo’n 5 procent van de vaccins verspilden. Volgens het RIVM is de aanname veel te ruim. Het instituut gaat met terugwerkende kracht uit van een verspilling van 1 procent. Hoe zich dit verhoudt tot de vaccins van AstraZeneca die sommige huisartsen zeggen over te houden, is onduidelijk.