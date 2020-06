Syrische arts in Duitsland opgepakt op verdenking van marteling

De verdachte, Alaa M., was werkzaam in een gevangenis van de Syrische geheime dienst in de stad Homs. Hij zou zeker twee keer een gevangene hebben gemarteld, meldt het Duitse Openbaar Ministerie.

De arts was aanwezig bij het verhoor van een antiregeringsdemonstrant in oktober 2011, omdat die een epileptische aanval kreeg toen hij werd gemarteld. Daarna zou de arts de gevangene onder meer met een plastic buis hebben geslagen. Het slachtoffer overleed kort na de marteling.

M. woont sinds 2015 in Hesse en werkte daar als arts. Hij werd op 19 juni gearresteerd, stelt de aanklager in een verklaring. M. werd op zaterdag voorgeleid, toen is bepaald dat hij voorlopig blijft vastzitten.