Van de vrachtwagen gevallen! Klomp goud(legering) in Utrecht

Het blijkt na onderzoek te gaan om een donkergrijze kunststof transportbox van 30 bij 20 centimeter met daarin een bijna 9 kilo zware goudlegering, die volgens de eigenaar nog het meest op een fors uitgevallen baksteen lijkt.

De kist met het loodzware blok viel afgelopen vrijdag 15 november rond 8.30 ’s ochtends uit een Mercedes Vito op de Weg der Verenigde Naties in Utrecht. De chauffeur van de bestelbus kwam daar helaas pas achter op de oprit van de A2 richting Den Bosch, zegt zijn leidinggevende.

200.000 euro

De rechtmatige eigenaar van het blok, die niet met zijn naam in de krant wil, zit danig met de kwestie in zijn maag. De waarde van het blok is 200.000 tot 235.000 euro, maar de eigenaar benadrukt dat het om een onverkoopbaar item gaat. “Het is een legering van goud met koper, zink en nikkel. Geen glimmende goudbaar zoals je op tv ziet.”

De vinder weet bovendien waarschijnlijk niet wat-ie in huis heeft gehaald. “Bij de plaatselijke juwelier kun je het niet kwijt.” Ook groothandels zijn ingeseind.

Niet goed afgsloten

De zending werd afgelopen vrijdagochtend opgehaald bij de Koninklijke Munt in Utrecht. De bestuurder van de Mercedes Vito, die de zijdeur niet goed had afgesloten, rijdt nu ‘in goed overleg even niet’. “Die zit er even doorheen.” Wie het blok wil inruilen voor het vindersloon van 25.000 euro kan zich melden bij een Utrechts politiebureau.

Woordvoerder Joost Lanshage benadrukt dat de politie de beloning zelf niet uitgeloofd heeft. “Wij kennen het verhaal. Ik was net zo verbaasd als jij toen ik het hoorde. Maar het is een civiele zaak, geen strafrechterlijke.”

