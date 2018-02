Hannah had gebroken ribben

Dat staat in uitspraken van de rechtbank in Den Bosch. Die gaan over het verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming om de baby uit huis en onder toezicht te plaatsen.

Voor het letsel was geen medische oorzaak. Wie het heeft veroorzaakt, is voor zover bekend nog niet vastgesteld. De beide ouders ontkennen dat ze het kindje hebben mishandeld.

Tante en oom

Het meisje was nog maar amper anderhalve maand oud toen ze in het ziekenhuis werd opgenomen en onder toezicht werd geplaatst van Jeugdbescherming Brabant. Een tante en een oom ontfermden zich over het meisje. De ouders hadden onder begeleiding contact met het baby’tje.

Op 11 januari werd de uithuisplaatsing voor het laatst met drie maanden verlengd, voor de veiligheid van het meisje. Volgens de uitspraak weigerden de ouders hulp en was de vader niet meer bij het gezin betrokken.

Ontvoering

Hannah Simons (zes maanden) werd maandag door Simons en De Laat ontvoerd. Het kind werd uit een Maxi-Cosi van haar pleegmoeder getrokken. Sindsdien is het stel spoorloos. Er wordt gezocht naar een zwarte Mercedes ML met kenteken 94-GK-PB.

Een ooggetuige zag het allemaal gebeuren. „Ik hoorde een hoop gegil, gekrijs en gehuil”, zegt Colette Megens tegen De Telegraaf. Volgens haar was het slachtoffer een vrouw met donker haar. „Volgens mij achterin de twintig.”

Volgens de politie loopt de baby gevaar bij haar ouders. Er zijn verschillende tips binnengekomen, waarvoor de politie haar dankbaarheid toont.