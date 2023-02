Vrouw betaalt 100 dollar voor afstudeerfoto’s en belandt ineens op kaft van pornografisch boek

Het leek Christian Demeritt een goed idee om een paar foto’s van haar te laten maken om haar acteercarrière nieuw leven in te blazen, nadat ze in 2010 klaar was met haar theateropleiding. Ze sprak af met een fotograaf die ze 100 dollar betaalde voor een aantal foto’s. In een parkje poseerde ze in een aantal verschillende shirts voor een serie foto’s.

Ze was echter vergeten om alle kleine lettertjes in haar contract te lezen. Dit kwam haar uiteindelijk duur te staan. De fotograaf verkocht de foto’s namelijk door aan een website voor stockfoto’s. Op dit soort websites kunnen bijvoorbeeld kranten foto’s vinden om bij hun artikelen te plaatsen. En dit is precies hoe Demeritt op de voorpagina van het erotische boek ’His Big Childhood Sweetheart’ terechtkwam.

Tekst gaat verder onder de video.

„Ik had hem 100 dollar betaald en dat was het, tenminste: dat dacht ik.” Op TikTok vertelde ze hoe ze een aantal jaren geleden voor het eerst ontdekte dat haar foto’s online op verschillende manieren werden gebruikt. De Sacramento News and Review had haar gezicht omgetoverd tot een Mona Lisa. „Maar ik wist niet hoe ze de foto hadden gekregen en wat er aan de hand was.” Maar na verloop van de tijd zag ze steeds meer advertenties langskomen waarop haar gezicht te zien was. Demeritt was te zien als een sociaalwerker en er was een anonieme auteur die haar foto gebruikte als profielfoto. Dus pas op en lees altijd goed wat er in je contract staat, benadrukt ze nu op TikTok.