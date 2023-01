Premium Het beste van De Telegraaf

’Nederlandse’ Braziliaan Marcel (37) is prominent parlementslid: ’Durf niet te voorspellen waar dit naartoe gaat’

Door Wierd Duk

Marcel van Hattem werd parlementslid in Brazilië. „Mijn vader sprak met mij Nederlands.” Ⓒ Rene Oudshoorn

Met ontzetting kijkt Marcel van Hattem, kind uit een Nederlandse emigrantenfamilie, naar het politieke geweld in Brazilië. Van Hattem is er een prominent parlementslid. Hij maakt zich zorgen over de toekomst. „Te veel Brazilianen hebben het vertrouwen in de instituties verloren.”