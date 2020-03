Recordaantal doden in Italië binnen 24 uur

Dit hoge aantal zou het gevolg zijn van het feit dat twee weken geleden veel Italianen door onderschatting van het probleem nog te vaak en teveel bijeenkwamen. Pas vanaf 5 maart zijn de scholen en universiteiten in heel Italië afgesloten. Op 9 maart kondigde premier Giuseppe Conte aan dat de Italianen alleen nog maar met een goede reden, bijvoorbeeld om boodschappen te doen of de hond uit te laten, de straat op mogen.

Er zijn tot nu toe 1809 mensen door het coronavirus in Italië gestorven en bij 20.603 mensen is de besmetting vastgesteld. De aantallen blijven nog steeds sterk toenemen. De hoop is dat vanaf rondom 22 maart er minder besmettingen komen. Dan wordt duidelijk of de strikte regels zijn vruchten hebben afgeworpen.

Vooralsnog is de situatie vooral in de stad en in de provincie Bergamo (Lombardije) dramatisch. Daar kwamen alleen al zaterdag 552 besmette mensen bij. De lokale krant had tien pagina’s aan rouwadvertenties, normaal gesproken is dat één pagina. Een kerk in Bergamo staat vol lijkkisten omdat er op de begraafplaats geen plek meer is.

Daar komt bij dat het besmettingsgevaar voor artsen in de ziekenhuizen hoog is. Zo stierf een 48-jarige man van de medische hulp in Bergamo door het coronavirus dat hij tijdens het werk had opgedaan. De grote vrees is dat ook het aantal besmette patiënten van het coronavirus in de dichtbevolkte stad Milaan uit de hand gaat lopen en dat ook daar de ziekenhuizen het niet aankunnen.