Een zelftest ook in de keel doen? Vijf vragen over waarom dit misschien niet zo’n slecht idee is

Door Merlin Mulder Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - We ’zelftesten’ wat af. Maar doen we het wel goed? Verschillende deskundigen adviseren sinds kort om het stokje niet alleen in de neus, maar ook in de keel te doen.