Ook aangifte tegen KOZP-voorman Jerry Afriyie

Advocaat Richard van der Weide, die de groep vertegenwoordigt, laat weten dat er donderdag aangifte wordt gedaan naar aanleiding van uitspraken van Afriyie in het Parool van 17 september. Diverse personen onder leiding van Pieter Hollenberg vinden de uitspraken in het dagblad strafbaar en verzoeken justitie op te treden.

Het gaat onder andere om de uitspraak ’Als nog een witte persoon mij racistisch bejegent, eindigt die in het AMC’ en ’Als ik Zwarte Piet tegenkom sla ik hem knock-out’.

Maar de Ghanese Nederlander zei in het interview met de krant ook ’Als Akwasi had gezegd: als ik nazi’s tegenkom op straat, schop ik ze in hun gezicht, was er helemaal niets aan de hand geweest. Want niemand wil nazi’s beschermen’.

Verder stelde Afriyie dat Nederland ’racisme en racisten in bescherming neemt’. „Ik kijk uit naar de dag dat mijn land, Nederland, dat doet bij de slachtoffers van racisme. Tot die tijd oogst je wat je zaait.”

„Voornoemde uitingen geven volgens cliënten een vrijbrief tot het plegen van geweld tegen iedereen die de traditionele Zwarte Piet uitbeeldt”, meldt Van der Weide in een reactie.

„Afriyie’s uitingen zijn niet alleen kwetsend voor aanhangers van Zwarte Piet, maar ook voor de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en hun nabestaanden. De vergelijking van Afriyie raakt kant noch wal en is zeer ongepast. Afriyie lijkt historisch besef te ontberen. Hij zet Zwarte Piet-minnende Nederlanders, die geen enkel racistisch motief hebben, ongefundeerd weg als fascisten en racisten.”

De groep burgers kwalificeert de uitingen strafrechtelijk als opruiing, belediging, laster en aanzetten tot geweld. „Daarvan zullen cliënten aangifte doen bij de officier van justitie.”