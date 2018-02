Kindjes wachten tevergeefs op Olympiërs

Eindelijk dan, vooraf gegaan door een stoet aan gele luchthavenwagens rijdt om 16.37 uur het toestel voor op het platform. Helaas is de oranje uitvoering - Orange Pride - in onderhoud. Het toestel rijdt, begeleid door een stoet aan gele auto’s, naar hert platform.

Lang duurt het voor de verzamelde en verkleumde pers voordat de sporters naar buiten komen. Maar daar gaat de deur dan eindelijk open, en dalen de Olympiërs in slagorde van grootheid. Eerst goud, dan zilver, dan brons.

Onze helden - zes ervan zijn voor wedstrijden doorgegaan naar China - benen in trainingstempo over de oranje loper, gevolgd door de camera’s van alle omroepen en internetsites, toegejuicht door KLM’ers. Snel de oranje bus in, die ze naar het stadion zal brengen.

Deze mensen kwamen voor niets. Ⓒ Rowin van Diest

Uiteindelijk hebben de sporters - zoals vooraf aangekondigd - geen tijd voor de fans. Die hadden het schema vermoedelijk niet goed meegekregen, en stonden vol verwachting te wachten in de aankomsthal, hopend dat de sporters via de reguliere hal naar buiten gingen. Dat gebeurde niet. Beteuterde gezichten en pruillipjes vulden de hal, en al snel droop men af.