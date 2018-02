Fractieleiders komen op voor Kamerleden met Turkse achtergrond

De afgelopen dagen werden met name vijf Kamerleden met een Turkse achtergrond het doelwit in Turkse media. Zij werden bestempeld als landverraders omdat ze instemden met een erkenning van de Armeense genocide. Het vijftal bestaat uit parlementariërs van de VVD (Yesilgöz), GroenLinks (Özütok en Özdil) en SP (Laçin en Karabulut). De Turkse beschuldigingen resulteerden ook in bedreigingen.

’Ontzetting’

De fractieleiders van de vijf Kamerleden schrijven gezamenlijk: „Wij hebben met ontzetting kennisgenomen van de aanval op onze Kamerleden in diverse Turkse kranten. Onze Kamerleden zetten zich, dag in dag uit, in voor een beter Nederland. Hun afkomst is daarbij niet van belang.”

In de Turkse media doet men het echter voorkomen alsof deze vijf zich eerst en vooral als Turken zouden moeten gedragen. VVD, GL en SP zijn daar het niet mee eens. „Niet voor niets hebben zij de eed of belofte afgelegd dat zij hun werk doen voor onze democratie, voor Nederland”, stellen de fractieleiders. Zij vinden de aanvallen op hun fractiegenoten „onacceptabel”. „Onze Kamerleden zijn trouw aan hun idealen voor een beter Nederland. Daar ligt hun loyaliteit. Wie dat meent te moeten beantwoorden met intimidatie en bedreigingen, vindt ons op zijn pad.”

Kuzu

Denk-voorman Tunahan Kuzu speelt een opmerkelijke rol in dit alles. Hij riep op de Turkse televisie dat de ’Turkse’ collega’s in de Tweede Kamer moesten laten zien aan welke kant ze staan. De partij Denk probeert wel vaker aan de Turkse achterban te laten zien dat sommige Nederturken in het parlement niet precies doen wat Erdogan zou willen.

Kamervoorzitter Arib noemde de aanvallen eerder ook al onacceptabel. Vanuit het kabinet is contact geweest met de Kamerleden over de mogelijkheid van aangifte.