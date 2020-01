Britse Euro-parlementariërs worden bedankt met minstens 11.406 euro

Brussel - En hoe gaat het verder met de Britse Europarlementiërs? Zij zouden financieel nog van de EU kunnen profiteren. Europarlementariërs die langer dan een jaar in het Europees Parlement hebben gezeten, hebben immers recht op wachtgeld. Regel is dat per gewerkt jaar één maandsalaris wordt vergoed. De maximale wachtgeldvergoeding is 24 maanden. Het salaris bedraagt bruto 8757,70 euro per maand.