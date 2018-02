Erdogan looft ’martelares’ (5)

Tijdens een toespraak tot zijn aanhangers in de stad Kahramanmaras zag hij het meisje in een uniform van het Turkse leger en een militaire baret op. Hij vroeg haar om op het podium te komen en zei dat zij zal worden vereerd als ze als martelaar voor Turkije zal sterven.

Het kleine meisje moest van schrik huilen. Maar Erdogan zei dat soldaten met zo’n baret op nooit huilen en graag de martelaarsdood sterven. Ze krijgen dan de Turkse vlag over zich heen en de wil van Allah zal daarmee worden vervuld, zo vertelde Erdogan het meisje.

Daarop vroeg hij haar of ze tot de martelaarsdood bereid is, waarop het kleine meisje bedeesd ’ja’ antwoordde. Daarop reageerde Erdogan tevreden, kuste haar en liet haar eindelijk weer gaan.

De seculiere oppositiekrant Cumhuriyet had geen goed woord over voor het misbruik van een klein kind voor de propagandadoeleinden van Erdogan. Ook via de sociale media was er veel kritiek op de manier waarop Erdogan het kleine huilende meisje eerst terechtwees en vervolgens de martelaarsdood toewenste. De Koerdische partij HDP stelde dat Erdogan met zijn manier van denken - het misbruiken van een kind door het de dood toe te wensen - zal verliezen.

VVD-Kamerlid Ten Broeke heeft maar één term over voor het optreden van Erdogan. „Misselijkmakend!” PVV-Kamerlid De Roon: „Wat een walgelijke vent is dat toch. Het laat weer zien dat een gedegenereerd Turkije niet bij EU en NAVO hoort. Eruit trappen en wegjagen met pek en veren en staart tussen de poten.”