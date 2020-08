Kabinet: ’Geen ruimte voor loonsverhoging zorg’

Die debatteert woensdag over de loonsverhoging. De oppositie maant het kabinet die te realiseren. Kabinet en coalitie wijzen erop dat de lonen in de zorg afgelopen jaren zijn meegegroeid met de markt en dat de zorg-cao’s dit en komend jaar ook ’serieuze loonstijgingen’ laten zien, vaak boven de 3 procent. Ook wijst het kabinet op de eenmalige bonus van 1.000 euro voor zorgmedewerkers die zich direct of indirect extra hebben ingezet in de coronacrisis. De maatregel kost grofweg 1,4 miljard euro.

Dat is ook het probleem bij een structurele loonsverhoging van alle zorgmedewerkers: een structurele salarisverhoging van enkele tientjes kost al snel miljarden.

’Werken aan behoud’

„Eén van de grootste uitdagingen nu en in de komende jaren is om ervoor te zorgen dat er in de zorg voldoende en goed gekwalificeerd personeel beschikbaar is en blijft”, erkent Van Ark. Zij wijst erop dat op allerlei andere fronten wordt gewerkt aan behoud van verpleegkundigen, zoals verlaging van de regeldruk, meer zelfbeschikking en loopbaanperspectief. Eerder wees de hoogste kabinetsadviseur verpleegkunde erop dat daar ook een hogere beloning bij hoort.

Vorige week maakte de coalitiepartijen zich nog belachelijk door tijdens een debat een hoofdelijke stemming te ontlopen over een voorstel van de PVV om een loonsverhoging voor zorgmedewerkers te regelen. Het kabinet gaat overigens maar in beperkte mate over de lonen in de zorg, die voornamelijk door werkgevers worden bepaald. Het kabinet schept wel de kaders.