Ex-leden Forum voor Democratie mogen ook meestemmen over lot Thierry Baudet

Dat melden verschillende ex-FvD-leden aan De Telegraaf. Een van hen is zelfs al twee jaar geen lid meer van de partij. „Stomverbaasd krijg ik een mail van FvD om te stemmen. Ben al 2 jaar geen lid meer en wil er ook niets mee te maken hebben,” mailt een ex-lid aan deze krant.

Anderen hebben de partij meermaals gemaild om hun lidmaatschap te beëindigen, omdat er na opzegging toch contributiegeld werd afgeschreven.

„Deze mail stelt u in staat om uw stem uit te brengen inzake het bindend referendum van Forum voor Democratie,” zo staat er in de mail naar de leden, waar ook een unieke stemcode in vermeld staat. Bij doorklikken komen de leden op een pagina die hen de simpele vraag stelt: „Wilt u dat Thierry Baudet de partijleider blijft van FvD?” De vraag kan met ’ja’ of ’nee’ worden beantwoord.

Betalende leden

Volgens de partij mogen ’betalende leden’ meedoen aan het referendum. Onder de definitie van een betalend lid schaart FvD unieke personen „die afgelopen jaar (dus voorafgaand aan 29 november) contributie hebben betaald”. Het is dezelfde definitie die de partij hanteert voor de jaarlijkse opgave van ledenaantallen aan het ministerie van Binnenlandse Zaken.

„Mensen die hun lidmaatschap hebben opgezegd, maar wel nog contributie hebben betaald, kunnen meedoen aan de ledenraadpleging”, zo staat op de website van FvD vermeld. „Of ze dat willen, is aan henzelf.”