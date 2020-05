Gruttokuikens gered met speciale drone: ’Het was militair precisiewerk’

Het is zondagmorgen 04.45 uur. Het is nog donker en de temperatuur bevindt zich op het dieptepunt. Een ideaal tijdstip voor een reddingsactie met een drone met warmtecamera. Er staat veel op het spel in het weidegebied De Veldhoek in Geesteren. Voordat boeren met de maaiers over de wei gaan, moeten de gruttokuikens worden gered.

De maaier is niet het enige gevaar. Ook de sloot richting het plasdrasgebied is een ecologische val waar de kuikens nooit levend uit zullen komen. Daarom wordt er een vliegplan gemaakt en staat een driekoppig expeditieteam klaar om aan de slag te gaan.

„Het was militair precisiewerk”, blikt Hennie Schröder terug, vogelaar van Vogelwerkgroep Geesteren. De eerste fase is de plek te traceren waar de grutto met haar jonge kuikens zit. Het nest is dan al verlaten en op deze plek hebben ze de nacht doorgebracht. „Ze zijn namelijk aan de wandel, de tocht duurt dagen om door het hoge, dichte gras te komen.”

Er blijkt één grutto met vier jongen te zijn. De drone moet de grutto op laten vliegen zodat de bedreigde weidevogel de locatie van de jonge kuikens verraadt. „Zodra ze weer terugvliegt, weten wij waar de kuikens zitten.”

’Beetje dom’

Als dat gelukt is, lopen de mannen vliegensvlug naar het nest. „Dat was een beetje dom”, erkent Schröder. „We kwamen bij de plek en toen waren twee kuikentjes er al vandoor. Die kans hadden we ze niet moeten geven.” Hoog gras wordt in allerijl weggetrokken. Een kuikentje blijkt nog maar een halve meter weggewandeld, twee anderen zitten nog wel op hun plek. De vierde is spoorloos. „Die konden we niet zoeken uit angst dat we hem dood zouden trappen.”

Weer stijgt de drone op. Met een haviksoog kijkt de dronepiloot naar zijn beeldscherm. Dan ziet hij vaag een speldenknop bewegen, niet groter dan een pixel: het missende kuiken is gespot. „We zijn er direct naartoe gegaan, maar zagen natuurlijk niks omdat het kuiken onder het hoge gras zat. Weer hebben we gras weggetrokken, en verdorie, hij zat er! Onvoorstelbaar...”

Schröder heeft veel geleerd van de reddingsactie. „In de toekomst gaan we er – op het moment dat de grutto er zit – direct naartoe. Als de ernstig bedreigde weidevogel dan weg is, hebben we de locatie en zetten we er snel een kooi van gaas omheen zodat de jongen niet weg kunnen. Nu hebben we geluk gehad, maar in de toekomst kan dit weleens een groot succesverhaal worden!”