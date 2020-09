Chirurgen Erasmus: revolutie door longkankeroperatie met VR-bril

Volgens Maat is de anatomie van de longen bij bijna elke patiënt verschillend. De nieuwe techniek wordt ingezet als er kleine stukjes tumor moeten worden verwijderd. „Je haalt alleen het zieke stuk weg, dus er blijft veel meer gezond longweefsel achter.”

De chirurg spreekt van „een absolute revolutie in de diagnostiek.” „Voorheen moesten we plakje voor plakje in ons hoofd het verloop van de bloedvaten reconstrueren om een beetje een idee te krijgen hoe het driedimensionaal zit. Met de VR-bril kan ik als het ware door de long heen wandelen, precies zien waar de tumor zit. Ik kan nu recht op het doel af gaan en alleen het zieke weefsel isoleren en verwijderen.”