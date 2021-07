De Bruijn, Wiersma en Van Weyenberg vullen vacatures kabinet

Zij vullen de vrijgekomen plekken op van de overwerkt geraakte VVD-staatssecretaris Bas van ’t Wout (Sociale Zaken), D66-staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Milieu) die ander werk heeft gevonden en Sigrid Kaag die haar werk als minister van Buitenlandse Zaken èn minister voor Buitenlandse Handel niet langer kon combineren met haar D66-partijleiderschap en formatiewerk.

Wiersma is het zoveelste Kamerlid van de VVD dat naar het kabinet wordt overgeheveld. Recent werd Kamerlid Dilan Yesilgöz staatssecretaris Economische Zaken en Klimaat. Wiersma had als Kamerlid onder meer de onderwijsportefeuille en die van sociale zaken. Voorheen was hij werkzaam bij vakbond FNV.

Steven van Weyenberg is een van de financieel specialisten van de D66-fractie. Hij is tevens onderdeel van het D66-onderhandelingsteam dat met de VVD probeert om tot een schets van een regeerakkoord te komen.

Tom de Bruijn is voor velen een nieuw gezicht. Hij was voorheen wethouder in Den Haag. Daarvoor was hij topambtenaar op het ministerie voor Buitenlandse Zaken. Hij neemt nu het werk van Kaag over als minister voor Buitenlandse Handel.