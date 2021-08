Trump: ’Amerikaanse basis had platgebombardeerd moeten worden’

Pas daarna zouden de militairen het land hebben moeten verlaten. Daarbij zou geen chaos zijn ontstaan, zouden er geen doden zijn gevallen en zouden de Afghanen „niet eens weten dat we weg zijn”, beweerde Trump donderdag in een verklaring. Ook zei hij in een interview met Sean Hannity van Fox News dat de inval van president Bush in het Midden-Oosten misschien wel „de grootste fout in de geschiedenis” van de VS is.

Hij levert daarmee kritiek op zijn opvolger Joe Biden en zijn generaals, die hij verantwoordelijk houdt voor de chaotische taferelen tijdens de terugtrekking na de overwinning van de Taliban. Trump had daar overigens zelf de aanzet toe gegeven door daar vorig jaar een akkoord met de Taliban over te sluiten. Biden zei met die deal nu opgescheept te zitten, al had hij bij andere akkoorden van Trump geen enkele moeite om die te verscheuren.

Het Amerikaanse leger heeft zijn bases, ook die bij Kabul, aan de Afghaanse strijdkrachten overgedragen bij de terugtrekking. Veel uitrusting en wapens zijn het land uitgevlogen. Maar Amerikaanse spullen die het Afghaanse leger had gekregen, zijn nu in handen gevallen van de Taliban.