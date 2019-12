Fries theater afgelast door harde wind: nooddeuren weg

De voorstelling is een spektakelshow met onder meer bewegende podia. Ook is er een groot zwembad dat naar beneden wordt gelaten. Eerder was de show te zien in steden als New York, Moskou en Tokyo.

„De nooddeuren bij de backstage zijn er net uit gewaaid, toen ze dicht waren”, zegt medewerker Gert van Hoenselaar van de productie na afloop. In de tent van veertig bij veertig meter was plek voor duizend man.

Zo had het er vanavond ongeveer uit moeten zien, ware het niet dat het weer in Friesland roet door het eten gooide. Ⓒ Foto’s Henri Vos

Bezoekers

Mensen die een kaartje hebben gekocht, kunnen op een andere datum alsnog naar de show. Het gezelschap speelt tot en met 19 december in de Friese hoofdstad.

