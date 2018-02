Heilige Grafkerk Jeruzalem door ruzie dicht

Pelgrims bidden buiten de gesloten toegangsdeur van de Heilige Grafkerk in Jeruzalem. Tot nader order is de kerk gesloten vanwege een hoogoplopende ruzie tussen de kerkleiders en de Israëlische autoriteiten. Ⓒ foto EPA

JERUZALEM - De deur staat er altijd open voor pelgrims. Maar nu even niet. De Heilige Grafkerk in Jeruzalem, een van de heiligste plekken in het christendom, heeft door een reeks conflicten met de Israëlische overheid uit protest het slot erop gedaan.