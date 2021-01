Vriend en vijand kritisch over gedrag Trump

Frank van Vliet, chef buitenland. Ⓒ De Telegraaf

MOSKOU - Ze vallen nog net niet van hun stoel van het lachen, maar de concurrenten en de vijanden van de VS op het wereldtoneel wrijven zich in de handen. Amerika heeft zichzelf met de bestorming van het Capitool in de voet geschoten en zij zullen daarvan profiteren. Trump zal andere zaken aan zijn hoofd hebben en de nieuwe president Joe Biden zal zich vooral om binnenlandse problemen bekommeren dan met de vinger naar Moskou, Peking of Teheran wijzen.