Trillen en braken: Utrechtse studenten in ziekenhuis na après-ski in Frankrijk

De jongeren zakten spontaan door de benen, trilden hevig, moesten afwisselend lachen en huilen, rolden met de ogen, werden misselijk, moesten braken, kregen paniekaanvallen en leden aan geheugenverlies op korte termijn. Wel waren ze aanspreekbaar.

De studentenverenigingen tasten nog in het duister over de oorzaak van de klachten, zo zegt een woordvoerder van het Utrechtsch Studenten Corps, die verder weinig kwijt wil. Reisorganisatie Bohemian Birds vermoedt dat de reizigers gedrogeerd zijn.

Après-ski

De eerste studenten werden niet lekker tijdens de après-ski op dinsdagavond. ’Het ging om vijf meldingen; drie studenten zijn overgebracht naar het ziekenhuis’, melden de verenigingen in een bericht dat in bezit is van De Telegraaf.

De organisatie ondernam direct actie; op het festivalterrein waar de jongeren ziek zijn geworden werden overdag alleen nog drankjes in bekers met een deksel geserveerd, om zo de kans op drogeren te verkleinen. Ook hielden extra beveiligers en gidsen een oogje in het zeil.

Desalniettemin kampten vier studenten woensdagavond met overeenkomstige klachten. Twee werden in het ziekenhuis opgenomen. Daarop besloot de organisatie het festivalterrein voor de studenten direct te sluiten.

’Veilig in dorp’

Alle negen personen maken het inmiddels goed. ’Iedereen is weer veilig terug in het dorp.’ Het is nog gissen naar de oorzaak. De verenigingen hopen dat het ziekenhuis binnen een paar dagen meer kan vertellen.

In totaal zijn er 450 eerstejaars mee op de reis. Donderdagavond vertrekken twee bussen terug naar Nederland; vrijdagavond volgt de rest.