Vrijspraak voor vier ’tattookillers’

Volgens de rechtbank zijn er zeker aanwijzingen dat de mannen „in meer of mindere” mate betrokken waren bij de moord, maar er is niet voldoende bewijs. Het Openbaar Ministerie bekijkt of er voldoende gronden zijn om in hoger beroep te gaan tegen de vrijspraak

Bij de uitspraak in de rechtbank in Rotterdam was alleen verdachte Evert S. aanwezig. Hij zit momenteel vast voor een andere zaak. De vier verdachten hebben altijd ontkend Kuut te hebben vermoord.

Onno Kuut was een bekende van de vier verdachten. Kuuts lichaam werd op 25 maart 2009 in de duinen bij Hoek van Holland aangetroffen. Hij zou zijn gemarteld en met een mes zijn omgebracht.

Een van de verdachten, Cor ’de Paling’ P., ontsnapte twee weken geleden door zijn enkelband door te knippen. Hij kreeg zijn bijnaam omdat hij meermalen aan justitie wist te ontsnappen. Zo ontkwam hij eens via een wc-raampje en sprong een keer uit een arrestantenbus. Ook zwom hij eens De Schie over om aan de politie te ontkomen.

De tattookillers Cor en Brian P., Jeroen S. en Evert S. danken hun groepsnaam aan de levensgrote tatoeage van Chinese tekens die ze op hun rug dragen.