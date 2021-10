Geluksvogel wint grootste jackpot ooit in Europese loterijgeschiedenis

Premium Binnenland

Groninger wint 10.000 euro per maand, maar hoe ga je daarmee om? ’Vertel het aan een kleine club mensen’

Droom jij er wel eens van? De hoofdprijs winnen in de loterij en zwemmen in het geld. Voor een inwoner van Groningen werd die droom vrijdag werkelijkheid: hij of zij - de winnaar is anoniem - ontvangt 30 jaar lang 10.000 euro netto per maand van de Staatsloterij. Maar hoe moet je omgaan met die nieu...