Viroloog Fauci bekvecht met Republikeinse senatoren

Aanleiding voor Fauci’s verzuchting was de opzichtig vijandige ondervraging door Marshall, die van de 81-jarige Fauci als „best betaalde overheidsfunctionaris’” wilde weten of hij zijn financiën en investeringen wil prijsgeven. Fauci antwoordde dat hij dit al meer dan dertig jaar doet en zei vervolgens: „U bent zo slecht geïnformeerd. Het is buitengewoon.”

Fauci was als belangrijkste medisch adviseur van president Joe Biden opgeroepen om in de Senaat te getuigen over de pandemie. Andere opgeroepen topfunctionarissen waren directeur Rochelle Walenksy van de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC en Janet Woodcock van de geneesmiddelenautoriteit FDA.

Conservatieve politici hebben Fauci de afgelopen maanden herhaaldelijk aangevallen, onder meer vanwege zijn nadrukkelijke steun voor verplichte mondkapjes, vaccinaties en andere coronamaatregelen. Een van Fauci’s luidste criticasters is senator Rand Paul, een corona-scepticus die weigert zich te laten inenten. Tijdens de hoorzitting koppelde Fauci de herhaaldelijke aanvallen van de senator op zijn persoon aan de recente arrestatie van een Californische man die toegegeven heeft dat hij Fauci wilde vermoorden.

450.000 doden

Paul hield tijdens de zitting Fauci „als hoofdarchitect” van de Amerikaanse Covid-aanpak verantwoordelijk voor 450.000 doden. Daarop zei de viroloog tegen de Senaat: „Als mensen leugens over mij vertellen, is het niet gek dat mijn leven wordt bedreigd en dat mijn familie en mijn kinderen worden lastiggevallen met obscene telefoontjes.”

Maandag zijn ziekenhuisopnames van Covid-patiënten in de VS naar een recordhoogte van 145.982 gestegen, waarmee het eerdere record van ongeveer 142.000 uit januari 2021 teniet werd gedaan. De VS zijn in absolute aantallen het zwaarst door Covid-19 getroffen land ter wereld, met meer dan 840.000 doden.