Noodkreten van vermoorde rugbyster gaan door merg en been: ’Haar laatste uur was een hel’

Dat haar laatste uur inderdaad een hel was, bleek wel uit de getoonde beelden met de bijbehorende geluidsfragmenten die als bewijs werden aangevoerd. Haar noodkreten gingen in de volle zaal en aangrenzende videozaal door merg en been. Te horen is hoe ze meerdere keren hard ’nee’ gilt op het moment dat T. haar van haar fiets trekt. Ook is te horen dat ze herhaaldelijk aangeeft geen adem meer te krijgen. Ook T. is te horen en vraagt haar al vrij in het begin: ,,Wil je soms dood?”

Fles whiskey

Even daarvoor was hij haar tegengekomen in een duidelijke zoektocht op zijn scooter door Scheveningen. Te zien is dat hij zijn woning in Scheveningen verlaat, met een fles whiskey in de hand. Telefoongegevens geven aan dat hij meerdere rondjes door Scheveningen rijdt. ,,Je ziet dat hij willekeurig rondrijdt. Op het moment dat Renée aankomt zie je hem keren en achter haar aan gaan. Ook op camerabeelden is te zien dat hij achter haar aan de Pompstationweg inrijdt en vervolgens de Doorniksestraat in”, aldus de officier voordat hij 18 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging tegen T. eiste voor gekwalificeerde doodslag, misbruik en het weg willen maken van het lichaam. „Het leed is onherstelbaar; voor de nabestaanden, de jongeren die haar vonden en de buurt waar het lichaam brandend op de stoep lag.”

De 41-jarige Ferry T. Ⓒ ANP/HH

Jerrycan

De geluidsfragmenten en beelden laten niets aan twijfel over. Toch ontkent T. iets te weten over de tragische gebeurtenissen. Hij bleef ook dinsdag stellig en hield vol zich niets meer te herinneren. Dat hij na het drie keer neersteken van de rugbyspeelster wel in een rechte lijn naar huis gaat, een jerrycan haalt, terugrijdt en het slachtoffer in brand steekt riep meteen twijfels op bij de rechtbank. „Het lijkt daar niet op dat u niet wist wat u deed.”

Tijdens de zitting bleek ook dat T. in de vroege ochtend wederom naar de plaats delict terugkeerde om te zien dat er zwarte hekken stonden. Ook zocht hij op mediaberichten over de zaak. T. wordt in die middag aangehouden. Hij was op zijn werk zelfs met bebloede kleding verschenen. Op een mes bij het lichaam zat zijn dna. De moeder van Renée noemde het extra tragisch dat haar dochter juist die dag had gehoord dat ze aangenomen was bij de brandweer. „Ook in dat verband is het vreselijk pijnlijk dat ze brandend werd aangetroffen door haar toekomstige collega’s.”