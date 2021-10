Spirituele rituelen rond kindergraven in Leusden: burgemeester wil onderzoek

De seance werd bekend doordat de vader van een overleden kind een videocamera vond op Rusthof. Daarop stond filmpjes van de mensen met paranormale gaven bij onder andere een kindergraf, buiten de openingstijd van de begraafplaats. Volgens de directie van Rusthof had de groep rust nodig vanwege hun onderzoek. Een medewerker van de begraafplaats begeleidde hen.

De directie stuurde een brief met uitleg aan alle 15.000 nabestaanden van mensen die op Rusthof zijn begraven. Burgemeester Bolsius heeft ook een brief gestuurd, waarin hij erkende dat er beter geen toestemming gegeven had kunnen worden. Amersfoort zou de zaak onderzoeken, maar heeft nu de ombudsman gevraagd om dit te doen.

Het onderzoek van de ombudsman is volgens de gemeente nodig om „het vertrouwen te herstellen en om zorgvuldig antwoord te kunnen geven op veel vragen.” De ombudsman zal onder andere met een aantal ouders van overleden kinderen spreken. De uitkomst van zijn onderzoek wordt binnen enkele weken verwacht. Met Rusthof worden huisregels opgesteld en het Openbaar Ministerie onderzoekt of er sprake is geweest van grafschennis, aldus de gemeente.