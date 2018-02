Daniel Ribacoff legt Nederlandse koppels aan de leugendetector

Daniel Ribacoff: „Mensen herkennen zich in de problemen die aan bod komen.” Ⓒ Ronald J. Reinders

Ging mijn ex vreemd? Wat gebeurde er écht die dag? Hebben we de juiste beslissing genomen? Het zijn vragen waar niet altijd zomaar een antwoord op is te geven. Dan kan de hulp van leugenexpert Daniel Ribacoff zeer welkom zijn.