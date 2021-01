Hiddema verlaat FvD om coronakoers Baudet

Dat laat hij weten in een verklaring. Hiddema stapte uit de Tweede Kamer toen de partij verwikkeld raakte in een affaire over antisemitische en racistische appjes van FvD-jongeren. In een brief aan Kamervoorzitter Arib verklaarde hij zichzelf ’politiek arbeidsongeschikt’.

Onlangs gaf Hiddema aan toch wel te willen terugkeren als lijstduwer. Daarbij sloot hij zelfs niet uit dat hij opnieuw voor FvD de Tweede Kamer in zou gaan. Voor het sterk vermagerde FvD was de terugkeer van het stemmenkanon een geschenk uit de hemel. Maar Hiddema wil toch niet. „Grote leider, ik geef het op”, laat hij in een verklaring weten aan Baudet.

Hij zegt zich nog wel te kunnen verweren tegen de beschuldiging dat FvD antisemitisch en racistisch is. Want dat is volgens Hiddema niet zo. Wel vindt hij de ’welhaast religieuze gedrevenheid tegen het coronabeleid politiek irrelevant’. „Wat zo’n spookvirus nog in petto kan hebben, wie weet. Ik ga niet een Van Haga met applaus bejegenen die beweert dat Rutte m.b.v. dit virus het land in een dwangstaat wil veranderen. Zoiets vind ik populisme.” Bovendien: „Wij zijn geen FvD’ers geworden vanwege onze kennis van een pandemie.”

’Geen vrolijk perspectief’

Een ander bezwaar voor zijn terugkeer ziet Hiddema in wat er is overgebleven aan FvD-kandidaten voor de Tweede Kamer. Die top-50 biedt hem ’geen vrolijk perspectief’. „Met wie van hen dan ook voorzie ik voor mij geen lol in de Tweede Kamer. Omdat ik in mijn werkzaam leven altijd heb gekozen voor de vrolijke noot is het nu tijd om na het ondergaan van veel chagrijn mbv het pleiten voor echt menselijke behoeften terug te keren bij mezelf. Ik ben geen FVD’er meer. Voer mij af van de lijst.”

Bekijk ook: Rentree Hiddema geschenk uit hemel voor vermagerd FvD