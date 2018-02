Politie pakt voortvluchtige in Apeldoorn op

Beelden van de COOP-supermarkt waar is geschoten. Ⓒ GOOGLE MAPS

APELDOORN - De politie heeft maandagmiddag een voortvluchtige in een woning in Apeldoorn aangehouden. De 31-jarige man die in een forensisch psychiatrisch kliniek verbleef, nam dinsdag de benen tijdens een bezoek aan de tandarts in Zutphen.