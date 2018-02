Emotionele moeder Nicky Verstappen: Ze komen toch bij je uit

„We willen weten wat er met Nicky gebeurd is”, zei ze. Ze heeft de dood van haar 11-jarige zoontje in 1998 nog steeds niet kunnen verwerken. „Je kunt niks verwerken, omdat je niks weet. Wat is er gebeurd? Nicky is ons kind, dat vergeet je nooit, dat is er elke dag nog bij.”

Maandag gingen de dna-afnamepunten in Limburg voor de derde dag open. „Om 13.00 uur was er een behoorlijke toeloop”, zei Hans Ramaekers, algemeen commandant van de politie in dit onderzoek. Er moesten extra afnamepunten worden ingesteld. Na anderhalf uur werd het wat rustiger.

Afgelopen weekend meldden zich 2208 mannen om wangslijm af te geven. In totaal worden 21.500 mannen opgeroepen.