Weer record: Florida wordt nieuwe corona-hotspot

Gouverneur Ron DeSantis met een ernstige blik. Ⓒ Bloomberg

MIAMI - In de Amerikaanse staat Florida is een recordaantal nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. In 24 uur tijd werden er meer dan 15.000 nieuwe gevallen geregistreerd, meldden de lokale autoriteiten zondag. In geen andere staat in de VS zijn meer dagelijkse infecties gemeld.