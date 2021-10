Zelf meedoen aan Squid Game in Rotterdam: Als je beweegt ben je af (maar je blijft wel leven)

Op het Eendrachtsplein in Rotterdam kan zondag het spel ‘red light, green light’, oftewel ‘Annemaria koekoek’, in het echt worden nagespeeld. Zolang een grote meisjespop wegkijkt en zingt, mag je blijven lopen. Zodra de pop stopt met zingen en omkijkt, moet je doodstil blijven staan. Wie nog beweegt, wordt in de serie genadeloos doodgeschoten. In Rotterdam gaat het er minder gewelddadig aan toe: deelnemers worden door spelleiders in rode pakken uit het spel gehaald.

Het evenement trok zaterdag in Maastricht ook al veel bekijks. In een bericht op Instagram nodigde Netflix iedereen uit buiten te komen spelen. „Zet je schrap voor een potje rennen: beweeg je als de muziek nog klinkt? Dan ben je af!”

Drukte in Rotterdam voor Squid Game. Ⓒ VRPress

Schulden

In de Zuid-Koreaanse serie spelen een paar honderd mannen en vrouwen met enorme schulden om een steeds groter wordend geldbedrag. Ze moeten op een geheime locatie kinderspelletjes spelen als touwtje trekken en knikkeren, maar komen er al snel achter dat het spel verliezen fatale gevolgen kan hebben.

Kritiek

Hoewel veel fans blij zijn met de komst van Squid Game naar Nederland, is er ook veel kritiek. Op social media ontstond direct na de oproep van Netflix een hevige discussie. In de serie worden mensen die een spel niet tot een goed einde weten te brengen genadeloos doodgeschoten. Veel mensen vinden het daarom een slecht idee om met name kinderen mee te nemen naar een evenement dat bedoeld is om zo’n serie te promoten.

Squid Game heeft wereldwijd al meer dan 111 miljoen abonnees bereikt en is daarmee volgens Netflix de show die het beste ooit scoorde in de eerste vier weken op het streamingplatform. Dat record stond eerder op naam van Bridgerton, dat in de eerste vier weken 82 miljoen keer werd aangeklikt. Squid Game is ook de eerste Netflix-serie die meer dan 100 miljoen kijkers haalde in de eerste vier weken.