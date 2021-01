72 ton illegale tabak in beslag genomen in loods Dronten

De tabak was verpakt in 450 dozen, aldus de FIOD. Een deel ervan was klaar voor gebruik, een ander deel moest nog worden gesneden en gedroogd.

Het is niet bekend voor welk land de tabak bestemd was. Als de tabak op de Nederlandse markt terecht zou zijn gekomen, zou er voor circa 14 miljoen euro aan belastingen zijn ontdoken, zegt de dienst. De tabak en de snij- en droogmachines zijn afgevoerd en worden vernietigd.

Eerder deze week zijn in een loods in Venlo 7 miljoen illegale sigaretten geconfisqueerd. De partij stond klaar voor transport. Op de Nederlandse markt zou over deze voorraad ruim 1,8 miljoen aan belastingen moeten worden afgedragen. De Venlose vondst staat los van die in Dronten, aldus de FIOD.