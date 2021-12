Rechtbank België blokkeert opnieuw uitlevering rapper aan Spanje

De op Mallorca geboren artiest, die eigenlijk Josep Miquel Arenas alias Valtònyc heet, riep in zijn nummers onder meer op tot bezetting van de zomerresidentie van de Spaanse koninklijke familie. Hij is schuldig bevonden aan verheerlijking van terrorisme, provocatie van het koningshuis en doodsbedreiging van politici.

Niet in eigen land verboden

Een Belgische rechtbank hield in september 2018 de uitlevering al tegen, maar het Openbaar Ministerie ging in beroep. Nu is opnieuw bepaald dat de 28-jarige rapper niet naar Spanje wordt teruggestuurd. Het besluit kwam nadat het Grondwettelijk Hof oordeelde dat de Belgische wet op majesteitsschennis uit 1847 in strijd is met de grondwet. België kan mensen niet uitleveren voor feiten die niet in eigen land verboden zijn.

Het hoger beroep werd eerder uitgesteld omdat werd gewacht op het Europees Hof van Justitie in Luxemburg. Dat hof zei in maart dat België niet verplicht was om Valtònyc automatisch uit te leveren op basis van het Europees aanhoudingsbevel dat de Spaanse justitie tegen hem uitgevaardigd heeft.