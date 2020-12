Premium Columns & Opinie

’Feiten bestaan niet meer in deze tijd, alleen meningen’

Was in lang vervlogen tijden ‘een bericht’ gewoon een bericht, tegenwoordig is het normaal om het waarheidsgehalte van dat bericht te wantrouwen. Zo kan een simpel bericht misschien luiden ‘vrouw valt van fiets en breekt haar heup’, maar dient de lezer zich wel af te vragen: ‘Wie beweert dit?’ of: ‘...