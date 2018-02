Verpleegkundige Lisa Zwiers trots op werk met kankerpatiëntjes

Verpleegkundige Lisa Zwiers zorgt dat de 5-jarige Thomas af en toe ook even kan lachen. Ⓒ RIAS IMMINK

Eind mei wordt het gloednieuwe gebouw van het Prinses Máxima Centrum in Utrecht in gebruik genomen. Het centrum is volledig gespecialiseerd in kinderoncologie en brengt de beste professionals, zorg, kennis en onderzoek onder één dak. Kinderoncologieverpleegkundige Lisa Zwiers is trots dat ze er werkt: „Hier komt alles samen met maar één doel: topzorg voor kankerpatiëntjes.”