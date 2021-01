Nu ook Duitse coronamutatie gevonden

De nieuwe mutatie kwam vorige week aan het licht bij het uitvoeren van coronatests in een ziekenhuis in Garmisch Partenkirchen. Apparatuur gaf wel aan dat er een virus aanwezig was, maar sloeg niet aan op bekende mutaties, zo melden Beierse media. Een nieuwe variant dus.

Dit weekeinde werden alle mensen die in het ziekenhuis verbleven - ook het personeel - aan een coronatest onderworpen. Uit die test kwamen 73 besmettingen, waarvan dus bijna de helft met die nieuwe variant.

In hoeverre de nieuwe Duitse mutatie besmettelijker of gevaarlijker is dan de al bekende varianten, wordt nu in Berlijn onderzocht. Naar verwachting is daar de komende dagen meer duidelijkheid over.

De coronamaatregelen in het ziekenhuis zijn verscherpt, om verdere verspreiding te voorkomen.

Mutaties

Dat een virus muteert is volgens Frank Niederbühl, directeur van de kliniek in Garmisch-Partenkirchen, niet abnormaal. Sinds het begin van de pandemie zijn er wereldwijd al 12.000 kleine veranderingen in het virus gevonden.