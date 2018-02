Kennis vreesde al vóór geboorte Hannah voor problemen

De zes maanden oude Hannah werd maandag ontvoerd door haar eigen ouders, die de baby uit een Maxi-Cosi van haar pleegmoeder trokken. Sindsdien zoekt de politie naar ouders Rowan en Kim in hun zwarte Mercedes.

Het kindje was uit huis geplaatst vanwege vermoedens over mishandeling: ze werd in oktober 2017 met gebroken ribben, een gebroken enkel en meerdere blauwe plekken gesignaleerd. Daarvoor was geen medische oorzaak.

Het meisje was nog maar amper anderhalve maand oud toen ze in het ziekenhuis werd opgenomen en onder toezicht werd geplaatst van Jeugdbescherming Brabant.

Volgens de bekende zag moeder Kim haar dochter twee keer per week onder begeleiding van iemand van jeugdzorg, op een neutrale locatie. „Rowan was daar niet bij, want hij wilde niet met de voogd praten.”

Gegil

Een ooggetuige zag het allemaal gebeuren. „Ik hoorde een hoop gegil, gekrijs en gehuil”, zegt Colette Megens tegen De Telegraaf. Volgens haar was het slachtoffer een vrouw met donker haar. „Volgens mij achterin de twintig.”

De Brabantse dacht eerst dat het om een tasjesroof ging. „Als je hoort dat het om een kind gaat, dan wil je toch dat je vleugels hebt op zo’n moment. Er stonden zeker zes mensen omheen, één man rende nog achter het tweetal aan, maar hij was te laat.”