’Laatste Nederlandse toeristen onderweg vanaf Canarische Eilanden’

Tientallen vluchten moesten zondag uitwijken naar Portugal, Marokko of andere eilanden, omdat er niet geland kon worden door slecht zicht en harde wind. Ook konden toeristen die naar huis wilden, niet weg komen. Duizenden mensen strandden en moesten in hotels worden ondergebracht.

„We zijn maandag druk bezig om iedereen alsnog op hun bestemming te krijgen, dat valt niet mee. Zo moesten we een vervangend vliegtuig inzetten om mensen uit het Portugese Faro naar de Canarische Eilanden te krijgen. Dat lukt op een handjevol passagiers na, want het toestel zit propvol. Die gaan nu eerst terug naar Amsterdam om dinsdag opnieuw in te stappen voor hun vakantiedoel”, aldus een TUI-woordvoerster.

Ook Transavia had zondag problemen om passagiers volgens schema naar Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura en La Palma te vliegen. Reizigers die een paar dagen vakantiegenot moeten missen, worden door reisorganisaties schadeloos gesteld. Vliegmaatschappijen beroepen zich op overmacht.

De krokusvakantie kent veel pech. Eerst de staking van Transavia-piloten, nu de domper voor zonaanbidders op de natte Canarische Eilanden. Sneeuwzoekers in de Alpen hebben te maken met bittere kou, wat de skipret voor velen drukt.