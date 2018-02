Dat is beter, Waylon

Bij ’Back Together’ loopt de rest van Europa naar de keuken om nog wat nootjes te halen, maar bij ’Outlaw In Em’ (luister hieronder) blijven we hangen, vooral omdat je je afvraagt: ’Waar lijkt dit liedje op?’. Dat kan een voordeel zijn.

’Outlaw In Em’ klinkt als een mix tussen ’Paradise City’ en ’Livin’ On A Prayer’. Het is een onvervalst rauw rock’n’roll-countrynummer, absoluut niet verkeerd en krachtig gezongen, maar ook een hoop herrie als je niet van het genre houdt.

Wij weten dat Waylon beter kan. Ik hoop dan ook dat de 37-jarige entertainer ons in de komende dagen nog positief gaat verrassen, want deze man gaat niet zonder reden naar het Songfestival: hij wil winnen.

Vijf dagen achter elkaar presenteert Waylon in De Wereld Draait Door een nieuw liedje van zijn hand. Met één daarvan reist hij eind april af naar het Eurovisie Songfestival, dat dit jaar in Lissabon wordt gehouden.