Familie Jules Schelvis verrast door toespraak koning

De koning zei in zijn toespraak: „Er is één getuigenis die ik nooit zal vergeten. Het was hier in Amsterdam, in de Westerkerk, bijna zes jaar geleden. Een kleine man met heldere ogen - fier rechtop met zijn 93 jaar - vertelde ons het verhaal van zijn reis naar Sobibor, in juni 1943. Zijn naam was Jules Schelvis.”

Willem-Alexander citeerde vervolgens uit een gesprek met Schelvis. De Amsterdammer vertelde de koning onder andere over ingenomen vrijheden, razzia’s en over zijn vrouw Rachel die hij kwijtraakte en nooit meer terugzag.

Jules’ dochter Marianne Schelvis was geroerd. „Ik vond het heel mooi, een prachtig eerbetoon aan mijn vader.” Ze was er niet van op de hoogte dat de koning Jules zou noemen in zijn toespraak. „Blijkbaar heeft het gesprek indertijd veel indruk gemaakt op de koning”, aldus Marianne tegen Hart van Nederland.

Jules Schelvis overleed op 3 april 2016 op 95-jarige leeftijd. Hij was van Joodse komaf en overleefde tijdens de Tweede Wereldoorlog zeven concentratie- en vernietigingskampen. Later werd hij deskundige op het gebied van de Holocaust.