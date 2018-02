Beoogde premier wil meer kruizen aan de muur

Voor Söder betekent religie nog altijd veel, zei hij tegen de ongeveer 300 belangstellenden. Hij zou van de christelijke kerken in Duitsland graag weer wat meer zelfbewustheid zien, bijvoorbeeld op het gebied van zendingswerk. Deze karakteristiek is op de achtergrond geraakt. Het is Söder een doorn in het oog dat er ook in Duitsland inmiddels veel steden zijn waar het christendom geen wezenlijke factor meer is.

De Beierse christendemocraten hebben Söder in december aangewezen als lijsttrekker voor de verkiezing op 14 oktober. Het is nog altijd onduidelijk wanneer hij het werk van Horst Seehofer als regeringsleider overneemt. Dat zou in het eerste kwartaal van 2018 gebeuren. CSU-ingewijden denken dat Seehofer tijdens een bestuursvergadering op 5 maart uitsluitsel geeft.