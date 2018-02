Politie bevestigt: gevonden lichaam van vermiste Orlando (17)

Na eerdere zoekacties besloten de politie en brandweer opnieuw met duikers en een sonarboot ’op een specifieke plek te zoeken’. Dat gebeurde maandagmiddag laat, nadat er volgens een woordvoerder nieuwe informatie was binnengekomen. Nader onderzoek moet uitwijzen of er sprake is van een misdrijf of een ongeluk. Volgens de politie zijn er nog geen arrestaties verricht. „De komende dagen hopen we meer duidelijkheid te krijgen”, aldus een woordvoerder.

De geliefde Orlando verdween, nadat hij die bewuste zondagavond een seksafspraak zou hebben gehad met een Schiedammer, die hij volgens zijn beste vriendin Noha den Hartog ’eigenlijk niet meer wilde zien’. „Het is mij een groot raadsel waarom hij naar die man van ongeveer 29/30 jaar is gegaan. Een maand geleden had hij ook al een afspraak met dezelfde man voor seksueel contact via de homo-datingapp Grindr. Hij vertelde dat ze drugs hadden gebruikt en dat hij de afspraak vreselijk vond. Hij wilde geen contact meer met hem.”

Volgens Den Hartog zou de Schiedammer Orlando twintig euro hebben gegeven voor zijn reis terug. Daarmee kocht de Rotterdammer een treinkaartje naar Den Haag. Vervolgens zou hij met de tram naar de wijk Ypenburg zijn vertrokken, waar hij werd opgehaald door een nieuwe date, een 20-jarige Hagenaar. Volgens Den Hartog gingen ze vervolgens naar diens woning. „Daarna heeft de Hagenaar bij de politie verklaard dat hij Orlando weer bij het Böttgerwater in Ypenburg heeft afgezet.”

Hoe Orlando in het water is terechtgekomen, is vooralsnog onduidelijk.