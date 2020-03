Elektrische speelgoedauto houdt brandweer flink bezig

Het vijftal was afgekomen op een melding van een vreemde lucht in een woning aan de Regent Kampstraat in Sint-Michielsgestel. De oorzaak werd gevonden in de garage, waar een elektrische speelgoedauto stond. Die is vervolgens naar buiten gereden, waar de accu werd gedemonteerd en ondergedompeld werd in een bak met water.

Er werden nog enkele metingen in de woning en bij de buren verricht, maar de situatie werd al snel als veilig bestempeld. Niemand raakte gewond.